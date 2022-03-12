Божевільний диктатор порушив порядок нашого світу та єдиний спосіб його функціонування. Про це пише Джонатан Фрідланд у статті для The Guardian.

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Можна зробити висновок, що війна в Україні – більше потрясіння для світу, ніж теракти 11 вересня.

Війна більше, ніж теракт

Виконавців терактів 11 вересня розглядали як прояв глибшої загрози для наших цінностей і способу життя. Їх змальовували як нігілістичний культ, який любить смерть не менше, ніж їхні жертви люблять життя. Якими б не були цілі такого опису в ті часи, нігілізм – це чудовий спосіб описати путінську зловісність зараз.

Подивіться на те, як він упивається руйнуванням і презирством до людського життя, що виражається у постійних бомбардуваннях мирних українців, навіть тих, хто намагається втекти у безпечне місце. На умисне знищення житлових будинків, дитячих садочків і лікарень включно з пологовим будинком в Маріуполі,

– мовиться у статті.

"Прочитайте брехню про ці атаки, подані з насмішкою. Оцініть державну дезінформацію, яка зухвало називає день ніччю, а ніч – днем, яка говорить, що сусідам Росії не потрібно боятися вторгнення, тому що Росія "не вдиралася в Україну. Ви зможете дійти висновку, що це точно культ нігілізму", – продовжується у матеріалі.

Дії Путіна могли бачити всі

Звісно, ця версія культу набагато жахливіша ніж та, яка проявила себе 11 вересня. Тому що вона походить від державної влади. Путін керує ядерним арсеналом і великою, хоч і скрипучою, армією.

Поки США і союзники вели "війну проти терору", Путін крок за кроком просувався до нинішнього моменту, поступово задушуючи російську новонароджену демократію у Росії й поширюючи свої методи за кордоном,

– зазначає журналіст.

Захоплення частини території Грузії у 2008 році і окупація Криму в 2014, безглузде знищення Сирії, виконане за допомогою тих самих жорстоких методів, які він застосував у Чечні – все це було на видноті.

Однак глобальна проблема у тому, що уряди західних держав дивилися зовсім в іншу сторону.

Не повинні помилитися

Якщо це справді зсув парадигми рівня 11 вересня, тоді перший урок, який варто було б засвоїти, говорить: "Давайте не зіпсуймо все так, як минулого разу".

Ризик неправильного визначення ворога лишається. Два десятиліття тому яструби поспішили проголосити "битву цивілізацій", ніби Захід був приречений вести битву не проти конкретної вузько визначеної групи терористів, а проти всього ісламу. Це була фатальна й доленосна помилка,

– вказує Джонатан Фрідланд.

США і Велика Британія кинулися завойовувати Афганістан, хоча потрібно було скерувати конкретні сили на викорінення "Аль-Каїди". Потім було катастрофічне вторгнення в Ірак в пошуках зброї, якої не існувало.