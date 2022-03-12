Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив у п'ятницю, 11 березня, в ефірі загальнонаціонального марафону, пише 24 канал.

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Нам відомі майже всі їхні плани. Щойно у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз говорю, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, проваляться,

– сказав Кирило Буданов.

За його словами, 18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, а ще 13 повністю знищені. Окрім цього, 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність.

"Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було" – додав начальник ГУР Міністерства оборони.