Відповідну інформацію оприлюднив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Це трапилось ввечері 11 березня – на 16 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Харківщині знищили колону техніки ворога
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта,
– мовиться у повідомленні.
Також додали, що серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та топливозаправники.
Ба більше, Збройні Сили України заявили, що:
- ліквідували живу силу противника;
- кілька ворогів, кинувши техніку, втекли до лісової місцевості;
- просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога.
"Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!", – підсували в повідомленні ОВА.
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