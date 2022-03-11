Відповідну інформацію оприлюднив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Це трапилось ввечері 11 березня – на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Харківщині знищили колону техніки ворога

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта,

– мовиться у повідомленні.

Також додали, що серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та топливозаправники.

Ба більше, Збройні Сили України заявили, що:

ліквідували живу силу противника;

кілька ворогів, кинувши техніку, втекли до лісової місцевості;

просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога.

"Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!", – підсували в повідомленні ОВА.

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