Соответствующую информацию обнародовал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Это произошло вечером 11 марта – на 16 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Харьковской области уничтожили колонну техники врага

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта,

– говорится в сообщении.

Также добавили, что среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики.

Более того, Вооруженные Силы Украины заявили, что:

ликвидировали живую силу противника;

несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности;

просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага.

"Наши военные 24/7 держат оборону города и области. Победа за нами!", – поддвигали в сообщении ОВА.

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