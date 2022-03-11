Российским оккупантам удалось зайти в город Изюм Харьковской области. Отважные украинские воины делают все возможное, чтобы выгнать оккупантов из населенного пункта.
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Бои продолжаются
Как рассказал внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович, прямо сейчас наши силы пытаются освободить город от врага.
Изюм наполовину наш, наполовину – их. Город разделен рекой. Там продолжаются уличные бои,
– рассказал он.
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