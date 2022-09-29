Такое мнение 24-го канала озвучил политолог из Грузии Вахтанг Майсая. Ранее сообщалось о том, что к границе с Грузией прибыл "военкомат на колесах" .

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Проблемы Грузии

Майсая рассказал, что весь грузинский народ против того, чтобы в страну массово бежали россияне. В Грузии есть беженцы из Украины, которых радостно приветствуют. А вот беглецов из страны-оккупанта не рады видеть, поскольку гибридная война Грузии с россией продолжается. В результате нашествия россиян, у Грузии уже есть проблемы с интернетом, образуются огромные пробки, много людей в метро, выросли цены на квартиры и т.д.

Ситуация в нашей стране кардинально меняется в худшую сторону. Уже видны определенные признаки гуманитарного кризиса,

– отметил политолог из Грузии.

Граница россии с Грузией

Он продолжил, что россиянам уже закрывают границу с Грузией со стороны россии. Там уже открыто 2 – 3 мобилизационных пункта, где задерживают людей, подпадающих под мобилизацию.

"Думаю, что скоро кремль попросит грузинские власти также перекрыть границу с нашей стороны. Пока грузинские власти этого не делают. Даже не созывают Совет национальной безопасности", – заметил Майсая.

Отношение грузин к войне

Политолог из Грузии добавил, что его соотечественники поддерживают Украину и в политическом смысле, и в идеологическом. Правда, существует в стране небольшой процент пророссийских граждан. В частности, есть 3 телеканала, которые являются филиалами российских, но у них незначительный рейтинг и авторитет.

Была попытка в Грузии выразить протест на границе, но полиция не разрешила провести эту акцию. Однако волны протестов в Грузии будут продолжаться,

– подчеркнул он.

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Грузия должна проводить фильтрационные мероприятия

Майсая рассказал, что согласно грузинскому законодательству страна может реализовать фильтрационные меры на границе. Есть действующий закон, согласно которому граждане россии, хотя бы определенное время находившиеся на территории оккупированной Абхазии или Цхинвальского региона, не могут зайти в Грузию.

"Однако у нас есть огромное количество граждан, которые живут в россии, получили там двойное гражданство и могут попасть под мобилизацию. Грузинские власти дают возможность им вернуться на родину", – подчеркнул политолог из Грузии.

Впрочем, по его словам, среди беглецов из россии могут быть скрыты диверсанты. Они могут учинять диверсии или начать создавать прокремлевские структуры.

Грузинские власти должны принять конкретные меры, урегулировать ситуацию, которая может перейти в гуманитарную катастрофу и в потенциальную военную угрозу со стороны официальных границ россии. Не говоря уже об оккупированных территориях Грузии,

– подытожил он.

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