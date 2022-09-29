Росіяни намагаються мобілізувати українців з окупованих територій

Про це 24 каналу розказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, ніхто точно не знає, скільки саме людей вже мобілізували у Криму, але лише в одному пунктів збору у Севастополі до присяги привели 2 тисячі осіб.

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Чубаров наголосив, що вони раніше проходили строкову службу в українській армії, і оскільки жодного стосунку до російських військ не мали, їх змусили прийняти присягу країні-агресорці. Однак серед них немає більшості кримських татар.

Потрібні "зелені" коридори для українців з окупованих територій

Корінне населення Криму, кримські татари, здебільшого дослухалися до закликів українського уряду, президента України, Меджлісу кримськотатарського народу, та щоб уникнути примусової мобілізації, зараз тисячами прямують до інших країн. Однак зробити це можна лише через територію росії – іншого шляху немає.

Голова Меджлісу пояснив, що вибір таких країн, до яких можна виїхати, дуже обмежений через те, що люди, які вже дев'ятий рік живуть в окупації, мають проблеми з документами, а росія – майже повністю ізольована від світу.

Першою чергою люди виїжджають до Казахстану, бо туди можна виїхати по внутрішньому паспорту України або ж росії, якщо такий довелося отримати примусово. Також намагаються виїхати до Грузії, але там наразі просто катастрофічна ситуація на кордонах.

Країни Балтії та Польща зараз посилили вимоги до тих, хто перетинає їхні кордони. А у багатьох громадян України з тимчасово окупованого Криму протерміновані закордонні паспорти, не залишилося українських документів, або є діти, які народилися вже за час окупації і ніколи не мали таких документів. Відтак, за законом таких людей не пропускають через кордони – ситуація трагічна.

"Тому зараз потрібне міжурядове термінове розв'язання цієї проблеми. Треба створювати зелений коридор для громадян України, які уникають мобілізації, на кшталт того, що був у лютому – березні 2022 року, коли жінок з дітьми, не зважаючи на те, що у багатьох з них не було документів, пропускали на території Польщі, Румунії та інших країн", – вважає Чубаров.

Він наголосив, що у такій ситуації уже важлива злагоджена робота Державної міграційної служби, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, усіх дипломатичних установ.

Я повторюю – це тисячі і тисячі громадян України, які зараз намагаються саме таким чином уникнути мобілізації. Інших шляхів поки що в Криму немає,

– каже Чубаров.

Чоловікам потрібно повертатися до України

Він також закликав українських чоловіків, яким доводиться зараз втікати від російської мобілізації на окупованих територіях, повертатися на материкову Україну, щойно вони владнають питання безпеки своїх родин в інших країнах.

Тут їхня місія – бути разом з тими кримськими татарами, які зараз у лавах ЗСУ захищають українську незалежність та готуються до звільнення Криму,

– наголосив голова Меджлісу.

Тому, на його переконання, зараз необхідно вести переговори з міжнародними партнерами України, аби забезпечити їхні родини – жінок із дітьми – хоча б елементарними умовами, а разом із тим забезпечити місця, де чоловіки, які повернуться до України, зможуть перебувати перший час, поки владнають питання щодо документів та іншого.

Рефат Чубаєв розповів про ситуацію з мобілізацією у Криму: дивіться відео

Наказ про мобілізацію кримських татар