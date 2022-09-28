Кількість мобілізованих татар достеменно невідома. Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Раніше російські загарбники заявляли про план на 1500 повісток.

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"Повістки виписують безіменно"

Прямої кореляції виписаних повісток із заявленим планом немає. Окупанти намагаються мобілізувати якнайбільше кримських татар. Загарбники проводять в Криму так звані облави. Повістки виписують безіменно.

До особи підходять, запитують її ім'я і просто вписують це ім'я до повістки,

– заявила Ташева.

На вік ніхто не зважає. Повістки вручають як молодшим ніж 25 років, так і тим, кому вже за 60. Виписували повістки і багатодітним. Тому про часткову мобілізацію не мовиться взагалі.

Мобілізованих татар відправляють на військові навчання

Кримців, яким вручили повістки, відправляють на навчання. Втім, триває воно не довго, зазвичай загарбники говорять про 5 – 10 днів, наголосила Ташева.

Ми бачимо фактично таку тотальну мобілізацію на війну проти нашої держави,

– підсумувала представниця президента в АРК.

Чому немає протестів проти "могилізації" в Криму

За вісім років окупації загарбники зробили з півострова військову базу. Через велику кількість російських силовиків, у тому числі фсб-шників, татари бояться виходити на масові акції.

Свій протест кримці висловлюють за допомогою наліпок на машинах "Ні війні" та українських пісень на весіллях. Бувають і одиничні пікети.

Наразі відомо про понад 40 затриманих кримських татар.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав масову мобілізацію кримських татар справжнім геноцидом за етнічною расою. Таким чином окупанти намагаються зачистити території від нелояльного до Москви населення.

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