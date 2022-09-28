Кількість мобілізованих татар достеменно невідома. Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Раніше російські загарбники заявляли про план на 1500 повісток.
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"Повістки виписують безіменно"
Прямої кореляції виписаних повісток із заявленим планом немає. Окупанти намагаються мобілізувати якнайбільше кримських татар. Загарбники проводять в Криму так звані облави. Повістки виписують безіменно.
До особи підходять, запитують її ім'я і просто вписують це ім'я до повістки,
– заявила Ташева.
На вік ніхто не зважає. Повістки вручають як молодшим ніж 25 років, так і тим, кому вже за 60. Виписували повістки і багатодітним. Тому про часткову мобілізацію не мовиться взагалі.
Мобілізованих татар відправляють на військові навчання
Кримців, яким вручили повістки, відправляють на навчання. Втім, триває воно не довго, зазвичай загарбники говорять про 5 – 10 днів, наголосила Ташева.
Ми бачимо фактично таку тотальну мобілізацію на війну проти нашої держави,
– підсумувала представниця президента в АРК.
Чому немає протестів проти "могилізації" в Криму
- За вісім років окупації загарбники зробили з півострова військову базу. Через велику кількість російських силовиків, у тому числі фсб-шників, татари бояться виходити на масові акції.
- Свій протест кримці висловлюють за допомогою наліпок на машинах "Ні війні" та українських пісень на весіллях. Бувають і одиничні пікети.
- Наразі відомо про понад 40 затриманих кримських татар.
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав масову мобілізацію кримських татар справжнім геноцидом за етнічною расою. Таким чином окупанти намагаються зачистити території від нелояльного до Москви населення.
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