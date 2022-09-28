Количество мобилизованных татар точно неизвестно. Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Ранее российские захватчики заявляли о плане на 1 500 повесток.

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"Повестки выписывают безымянно"

Прямой корреляции выписанных повесток с заявленным планом нет. оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше крымских татар. Захватчики проводят в Крыму так называемые облавы. Повестки выписывают безымянно.

К лицу подходят, спрашивают его имя и просто вписывают это имя в повестку,

– заявила Ташева.

На возраст никто не считается. Повестки вручают как младше 25 лет, так и тем, кому уже за 60. Выписывали повестки и многодетным. Поэтому о частичной мобилизации не говорится вообще.

Мобилизированных татар отправляют на военные учения

Крымцев, которым вручили повестки, отправляют на обучение. Впрочем, длится оно не долго, обычно захватчики говорят о 5 – 10 днях, подчеркнула Ташева.

Мы видим фактически такую тотальную мобилизацию на войну против нашего государства,

– подытожила представительница президента в АРК.

Почему нет протестов против "могилизации" в Крыму

За восемь лет оккупации захватчики сделали из полуострова военную базу. Из-за обилия российских силовиков, в том числе фсб-шников, татары боятся выходить на массовые акции.

Свой протест крымцы выражают с помощью наклейок на машинах "Нет войне" и украинских песен на свадьбах. Бывают и единичные пикеты.

В настоящее время известно более 40 задержанных крымских татар.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал массовую мобилизацию крымских татар настоящим геноцидом по этнической расе. Таким образом, оккупанты пытаются зачистить территории от нелояльного до Москвы населения.

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