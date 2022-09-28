Это в эфире с Марком Фейгиным обсудил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает 24 канал . Он также отметил, что ВСУ контролируют все переправы через Днепр, если россияне захотят доставить вновь прибывших баржами, то мы их успешно топим – не каждый день, но такие успехи у нас есть. К тому же следует добавить, что ВСУ попадают не в пустые баржи.
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"Буквально вчера были обстрелы Антоновского моста, уже в который раз. Я не верю в тотальный апокалипсис, но если россияне даже смогут перебросить войска на правый берег, то никуда не исчезает проблема с обеспечением", – убежден Арестович.
У оккупантов проблемы со снабжением на Херсонщине
Та группировка, которая сейчас там находится, нуждается в 4 тысячах тонн груза ежедневно, а обеспечивают 1 300 тонн. Поэтому эти военные уже две с половиной недели имеют проблемы со снабжением,
– добавляет он.
По словам Арестовича, без решения этой проблемы не то что новых завозить – надо стариков удержать.
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У нас уже был опыт, когда россияне в большом количестве "забились" под Киев, а их это количество и погубило. Они застряли в лесах, на узких дорогах и с перебитыми цепочками снабжения. Преимуществом в количестве тоже нужно уметь пользоваться – это не так-то просто.
Что происходит на Херсонщине: новости
- Россияне проводят так называемый "референдум" в Херсонской области. Оккупанты ходят по квартирам с автоматами, заставляя людей поставить нужную галочку.
- Также людей заставляют идти на участки "по второму кругу". Кроме того, практикуется так называемое "семейное голосование". То есть людей заставляют "поставить галочку" не только за себя, но и за своих родственников.
- Как отметил херсонский активист Владимир Молчанов, переправы оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ. Поэтому у оккупационных войск нет шансов удержаться на правом берегу Херсонщины.