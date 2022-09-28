Це в ефірі із Марком Фейгіним обговорив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що ЗСУ контролюють всі переправи через Дніпро, якщо росіяни захочуть доставляти новоприбулих баржами, то ми їх успішно топимо – не щодня, але такі успіхи у нас є. До того ж, варто додати, що ЗСУ влучають не у порожні баржі.

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"Буквально вчора були обстріли Антонівського мосту, вже вкотре. Я не вірю у тотальний апокаліпсис, але, якщо росіяни навіть зможуть перекинути війська на правий берег, то нікуди не зникає проблема із забезпеченням", – переконаний Арестович.

У окупантів проблеми із постачанням на Херсонщині

Те угруповання, яке зараз там перебуває – має потребу у 4 тисячах тон вантажу щодня, а забезпечують 1 300 тон. Тому ці військові вже два з половиною тижні мають проблеми із постачанням,

– додає він.

За словами Арестовича, без вирішення цієї проблеми, не те, що нових завозити – треба старих втримати.

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Олексій Арестович радник глави Офісу президента України У нас вже був досвід, коли росіяни у великій кількості "забились" під Київ, а їх ця кількість і загубила. Вони застрягли в лісах, на вузьких дорогах і з перебитими ланцюжками постачання. Перевагою в кількості теж потрібно вміти користуватися – це не так просто.

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