Украинский полуостров буквально нашпигован российскими военными, особенно фсб-шниками. Об этом в эфире национального телемарафона заявила представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Общая цифра измеряется десятками тысяч: как россияне раздают повестки в Крыму

На массовые акции не выходят: протестуют по-своему

Жители Крыма против "могилизации". На массовые протесты люди не выходят только потому, что опасаются, что их могут задержать. Вместе с тем крымчане пытаются противостоять врагу, как могут, например, выходят единичный пикет.

Наши граждане в Крыму очень часто выражают свое сопротивление из-за украинских песен на свадьбах. А еще наклеивают на свои авто надписи "Нет войне".

Представительница президента АРК также напомнила, как активист Богдан Зиза облил желтой и синей красками здание оккупационной администрации.

Это другие просто формы сопротивления, которые в Крыму действительно есть. Мы знаем о 40–44 лицах, которых привлекли к ответственности: административному аресту или достаточно большим штрафам,

– сказала Тамила Ташева.

Высокопоставленное лицо отметило, что захватчики нередко требуют заплатить 75–100 тысяч рублей штрафа. Это очень большие суммы для Крыма. Чтобы спастись от мобилизации, украинцы пытаются уехать с территории полуострова. Наше государство пытается им в этом помочь.

Обратите внимание! Ташва посоветовала крымчанам избегать получения повестки. Если же "документ" уже вручили, лучше не идти к военкоматам и не совершать военных преступлений.

Россия пытается мобилизовать жителей Крыма: что известно

Оккупанты проводят массовую мобилизацию на территории полуострова. На каждое маленькое село приходится минимум 10 повесток.

Только через несколько дней крымским татарам вручили полторы тысячи повесток. Выписывают их незаконно: захватчики даже не проверяют, был ли человек на учете. Так что о частичной мобилизации речь не идет.

Оккупанты приезжают в населенные пункты, где живет коренное население, и ловят людей на улице, территории рынка и т.д. Не учитывают и возраст призывников: повестку выписали мужчине за шестьдесят.

Общее количество повесток в Крыму измеряется десятками тысяч .

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