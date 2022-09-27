Український півострів буквально нашпигований російськими військовими, особливо фсб-шниками. Про це в ефірі національного телемарафону заявила представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

До теми Загальна цифра вимірюється десятками тисяч: як росіяни роздають повістки в Криму

На масові акції не виходять: протестують по-своєму

Мешканці Криму проти "могилізації". На масові протести люди не виходять тільки тому, що бояться, що їх можуть затримати. Разом з тим кримчани намагаються протистояти ворогу, як можуть, наприклад, виходять одиничний пікет.

Наші громадяни в Криму дуже часто висловлюють свій спротив через українські пісні на весіллях. А ще наклеюють на власні авто написи "Ні війні".

Представниця президента АРК також нагадала, як активіст Богдан Зіза облив жовтою та синьою фарбами будівлю окупаційної адміністрації.

Це інші просто форми спротиву, які в Криму дійсно є. Ми знаємо про 40–44 осіб, яких притягнули до відповідальності: адміністративного арешту або достатньо великих штрафів,

– сказала Таміла Ташева.

Високопосадовиця зазначила, що загарбники нерідко вимагають заплатити 75–100 тисяч рублів штрафу. Це дуже великі суми для Криму. Аби врятуватися від мобілізації, українці намагаються виїхати з території півострова. Наша держава намагається їм у цьому допомогти.

Зверніть увагу! Ташева порадила кримчанам уникати отримання повістки. Якщо ж "документ" вже вручили, краще не йти до військкоматів та не робити воєнних злочинів.

Росія намагається мобілізувати мешканців Криму: що відомо

Окупанти проводять масову мобілізацію на території півострова. На кожне найменше село припадає мінімум 10 повісток.

Лише за декілька днів кримським татарам вручили півтори тисячі повісток. Виписують їх незаконно: загарбники навіть не перевіряють, чи була людина на обліку. Тож про часткову мобілізацію не йдеться.

Окупанти приїжджають у населені пункти, де живе корінне населення, і ловлять людей на вулиці, території ринку тощо. Не зважають і на вік призовників: повістку виписали чоловіку за шістдесят.

Загальна кількість повісток в Криму вимірюється десятками тисяч.

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