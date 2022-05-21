Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Омбудсменко подчеркнула, что в день задержания кафиры распространили видео, на котором активиста принуждают извиниться за свой поступок.

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Установить местонахождение активиста пока не удалось

Денисова рассказала, что художник Богдан Зиза, который 16 мая 2022 в Евпатории облил так называемую "городскую администрацию" желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова, скрылся после задержания. В последний раз его видели на видео, созданном российскими оккупантами. На нем Зиза в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок".

Было заметно, что текст он читает по принуждению, не исключено, что к нему были применены пытки,

– подчеркивает украинская омбудсменка.

С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти Зизу, однако установить место его нахождения не удалось. Денисова добавляет, что на сайте "городского суда" Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела нет.

Зиза выступил против войны России с Украиной

16 мая Богдан Зиза решил напомнить захватчикам, что Крым – это Украина . Для того чтобы привлечь внимание россиян, активист решил облить здание оккупационной власти цветами украинского флага.

Оккупационные власти идентифицировали художника , изучив изображения с местных камер наблюдений. В тот же день он был задержан, а оккупационная полиция распространила видео, на котором Зиза признал, что акцию провел именно он. К тому же активист заявил, что готов "искупить свою вину непосильным трудом".

Друг художника убежден: Зизу избивали и силой заставили записать видео. По его словам, о своем намерении провести акцию художник не рассказывал. Это первый такой поступок художника. Очевидно, спонтанный.

Пока Зиза разыскивают, Людмила Денисова напоминает, что такими действиями кафиры нарушают положения Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность.

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