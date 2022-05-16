Об этом в своем фейсбуке рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он не только подал сам факт, но и фотографию здания оккупационных властей.

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Крымские партизаны оставили оккупантам послание

Как отмечает Рефат Чубаров, крымские партизаны облили краской сооружение в ночь на 16 мая. Таким образом они напомнили, что российским захватчикам следует как можно скорее выметаться из полуострова. Якобы пока целый мост через Керченский залив, а то его в любой момент могут взорвать.

На фотографии, которую он выложил в сеть, можно увидеть здание оккупационной администрации Евпатории. Его ночью местные партизаны облили краской так, чтобы каждый мог распознать флаг Украины.



Крымские партизаны облили здание оккупационных властей в Евпатории / Фото из фейсбука Рефата Чубарова

Ожидаем, что в следующий раз коктейль Молотова также достигнет своей цели,

– подчеркнул он.

Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

В оккупированном Севастополе заметили судно "Всеволод Бобров". По нему наши военные ударили накануне. Произошло это в ночь на 12 мая. Тогда сообщили о пожаре на российском корабле тылового обеспечения, построенного в рамках проекта 23120. Заметим, что "Всеволод Бобров" шел в направлении острова Змеиный, но впоследствии был как никогда близок к "Крейсеру Москва".

Впоследствии стали известны новые подробности с острова Змеиный. Да, в Севастополь массово свозят раненых, а также убитых оккупантов оттуда. Уже известно, что в больницах оккупированного полуострова переполнены палаты.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что ждет депортированных украинцев в Крыму. По ее словам, принудительно вывезенным гражданам нашего государства запретили жить на полуострове, если они отказываются от российского паспорта.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что государство было готово отложить вопросы Крыма. Однако Россия и на такой формат не согласилась, ведь ее представители и слышать не хотят о том, чтобы Украина вернула себе остров.

Несколько уничтоженных судов в акватории Черного моря заставили россиян принять решение о наращивании систем ПВО. Еще больше установок появится в оккупированном Крыму, чтобы наши ракеты не могли уничтожать враждебные цели.

Перед этим в СМИ сообщали о том, что в акватории Черного моря сейчас находятся все корабли страны-агрессора, имеющие ракетное оружие. Известно, что ближайшим из них является десантный корабль, построенный в рамках проекта 1171 "Тапир".

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