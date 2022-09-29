Сьогодні, 29 вересня, уряд Фінляндії обговорить деталі нового режиму кордону. Це значно скоротить кількість росіян, які їдуть до країни.

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Фінляндія хоче закрити кордон для росіян

За попередньою інформацією, фінський кордон планують закрити для російських туристів у ніч проти 30 вересня.

Таким чином приїзд росіян до Фінляндії, ймовірно, скоротиться вдвічі від нинішнього рівня,

– каже джерело.

Уряд Фінляндії обмежить право росіян на в’їзд

Раніше у пресслужбі фінського уряду заявили, що 29 вересня ухвалять постанову, яка "суттєво обмежить" право громадян росії на в'їзд як туристів.

Також планується обмежити для росіян використання Фінляндії для транзиту під час поїздок до інших країн Шенгенської зони.

Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з росією

Прикордонна охорона Фінляндії виступила з ініціативою будівництва паркану на кордоні з росією. Так, пропонують перегородити парканом від 10 до 20% східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів.

Нагадаємо, що через мобілізацію в росії у Фінляндії вирішили ввести обмеження на в'їзд громадян країни-агресора. Те саме стосується і віз.

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