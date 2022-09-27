Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з росією
Пропонують перегородити парканом від 10 до 20% східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів. Про це повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара.
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Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.
Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян росії, які намагаються нелегально перетнути кордон.
Наразі незаконний перетин не є "широко поширеним явищем". Але обмеження на перетин кордону чи з російської, чи з фінської сторони можуть змінити ситуацію,
– сказав керівник відділу міжнародного співробітництва прикордонслужби Матті Піткяніітті.
Водночас Костамоваара наголосив, що паркан навряд чи щось змінить у короткостроковій перспективі – уряд все ще має обговорити та дати зелене світло, і будівництво займе 2 – 3 роки.
Фінляндія обмежила в'їзд росіян і видачу їм віз
На тлі оголошення часткової мобілізації в росії та хвилі охочих виїхати за кордон, у Фінляндії вирішили ввести обмеження на в'їзд громадян країни-агресора. Те саме стосується і віз.
Поки невідомо, коли країна остаточно схвалить нові обмеження для громадян країни-агресора.
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