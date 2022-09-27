Финляндия хочет построить забор на границе с россией

Предлагают перегородить забором от 10 до 20% восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 км. Об этом сообщил начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара.

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Стоимость строительства этого сооружения оценивается в сотни миллионов евро.

Планируется, что большая часть забора будет построена на юго-восточной части границы, где замечена большая активность граждан россии, пытающихся нелегально пересечь границу.

Пока незаконное пересечение не является "широко распространенным явлением". Но ограничения на пересечение границы либо с российской, либо с финской стороны могут изменить ситуацию,

– сказал руководитель отдела международного сотрудничества погранслужбы Матти Питкяниитти.