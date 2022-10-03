Доля окупантів під Лиманом

Що сталося з російським угрупованням, яке було оточене в районі Лиману в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти. Зараз якась частина намагається займати оборону в Кремінній,

– зазначив Сергій Череватий.

Речник пояснив, що наші військові продовжують роботу зі стабілізації в місті. Відловлюють залишки окупантів (вони є по лісах), займаються розмінуванням території – багато мін різного типу, розтяжок, "лєпістків".

Сергій Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була "дуже потужною". За його словами, окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ "Барс 13", "Російський легіон" і "Союз добровольців Донбасу".

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Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль.

Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ повідомляли, що російське угруповання в районі Лиману оточене – їх близько 5 тисяч, але цифра може бути вже меншою.

Вони просили у свого командування дозволу вийти, але отримали відмову.

Британська розвідка повідомила про можливі колосальні втрати під час спроби покинути Лиман. Для цього російські загарбники використовували єдину дорогу, яку вони станом на 1 жовтня ще контролювали.

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