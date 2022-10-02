Натомість Херсон – дуже важливий для Путіна. Про це 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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У Кремлі втомилися від Донецька та Луганська. Вони вже награлися цим. Спочатку було цікаво – Мінськ, ОБСЄ, спостережна група,

– сказав Ступак.

Нова іграшка Путіна

Так, сьогодні у росіян з'явилася нова іграшка – Херсон. Це єдиний обласний центр, який вдалося захопити після 24 лютого.

"Тому Лиман для них – це погратися. Не здамо українцям? Нормально. Здамо? Не така й велика втрата", – пояснює Ступак.

Натомість з Херсона є перспектива захопити усю область, піти до Миколаєва, Одеси та возз'єднатися з Придністровсько-Молдавською Республікою.

"Вони малюють собі цю картинку. Така собі "Зустріч на Ельбі" – тут придністровська військова частина росіян, тут вони заходять з боку Одеси – обіймаються, братерствують, з'єднують цей регіон, відрізають Україну від Півдня", – сказав ексспівробітник СБУ.

Тому Херсон для них – це дуже важлива історія, і Путін не може допустити його втрату. Ба більше, інших здобутків за 7,5 місяців на фронті Росія не має. Втрату Херсона неможливо буде виправдати перед внутрішнім споживачем будь-яким логічним способом.

Це неможливо буде пояснити навіть найтупішому росіянину, який сидить у глибинці, п'є самогон та вірить Скабєєвій та Соловйову. Навіть вони будуть сумніватися в адекватності російського політичного та військового керівництва,

– наголосив Ступак.

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Чому на Херсонщині не сталося швидкої перемоги

Впродовж останніх місяців наші ЗСУ працювали над тим, аби виснажити ворога, знищивши його склади та логістику. Так, українські військові завдали численних ударів ракетами HIMARS по Антонівському мосту. Йшлося про те, що 25 тисяч військових держави-агресорки потрапили у пастку на Правобережжі Херсонщині. Однак швидкої перемоги на Херсонщині не сталося з декількох причин:

це була велика операція з дезінформації – президент Зеленський віддав наказ звільняти Херсон, росіяни загнали своїх військових та боєкомплект, а ми тим часом пішли звільняти інші регіони України та Харківську область;

міст ще не зруйнований – він дуже сильно пошкоджений, росіяни намагаються його "латати" різними способами.

HIMARS – це влучна історія, це дійсно класний гаджет, але не надто потужний. Він не може зруйнувати міст,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Наступний рівень – ATACAMS, що має суттєву кількість вибухівки. Декілька ракет можуть повністю зруйнувати не просто один проліт, а й увесь міст.

Можливо, росіяни таки знаходять шляхи постачання забезпечення та вивозу поранених. Вони робили понтонні переправи, запускали баржу тощо.

"На 100% ці шляхи не працюють. В допоміжному плані їх можна використовувати, але повністю забезпечити своє угрупування у Херсоні вони не можуть. Коли українські військові серйозно займуться Херсоном – тоді у росіян будуть дійсно великі проблеми", – переконаний Ступак.

Наразі вони окопалися, зробили серйозні лінії оборони. Важливо, що у Херсоні перебувають не якісь там "мобіки".

Це залишки найбільш боєздатних російських військ, які були і у Київській області, і у Чернігівській області, з якими дійсно важко воювати. Головне, що вони вчаться під час війни – намагаються не повторювати своїх помилок, і вчаться на наших помилках,

– підсумував він.

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