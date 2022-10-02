Херсон – очень важен для Путина. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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В Кремле устали от Донецка и Луганска. Они уже наигрались этим. Сначала было интересно – Минск, ОБСЕ, наблюдательная группа,

– сказал Ступак.

Новая игрушка Путина

Так, сегодня у россиян появилась новая игрушка – Херсон. Это единственный областной центр, который удалось захватить после 24 февраля.

"Поэтому Лиман для них – это поиграть. Не сдадим украинцам? Нормально. Сдадим? Не такая и большая потеря", – объясняет Ступак.

А вот из Херсона есть перспектива захватить всю область, пойти в Николаев, Одессу и воссоединиться с Приднестровско-Молдавской Республикой.

"Они рисуют себе эту картинку. Такая "Встреча на Эльбе" – здесь приднестровская военная часть россиян, здесь они заходят со стороны Одессы – обнимаются, братаются, соединяют этот регион, отрезают Украину от Юга", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Поэтому Херсон для них – это очень важная история, и Путин не может допустить его потери. Более того, других достижений за 7,5 месяцев на фронте у России нет. Утрату Херсона невозможно будет оправдать перед внутренним потребителем каким-либо логическим способом.

Это невозможно будет объяснить даже самому тупому россиянину, который сидит в глубинке, пьет самогон и верит Скабеевой и Соловьеву. Даже они будут сомневаться в адекватности российского политического и военного руководства,

– подчеркнул Ступак.

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Почему в Херсонской области не произошло скорой победы

В последние месяцы наши ВСУ работали над тем, чтобы истощить врага, уничтожив его склады и логистику. Так, украинские военные нанесли многочисленные удары ракетами HIMARS по Антоновскому мосту. Речь шла о том, что 25 тысяч военных государства-агрессора попали в ловушку на Правобережье Херсона. Однако скорой победы на Херсонщине не произошло по нескольким причинам:

это была большая операция по дезинформации – президент Зеленский отдал приказ освобождать Херсон, россияне загнали своих военных и боекомплект, а мы тем временем пошли освобождать другие регионы Украины и Харьковскую область;

мост еще не разрушен – он очень сильно поврежден, россияне пытаются его "латать" разными способами.

HIMARS – это точная история, это действительно классный гаджет, но не слишком мощный. Он не может разрушить мост,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Следующий уровень – ATACAMS, имеющий существенное количество взрывчатки. Несколько ракет могут полностью разрушить не просто один пролет, но весь мост.

Возможно, россияне все-таки находят пути поставки обеспечения и вывоза раненых. Они делали понтонные переправы, запускали баржу и т.д.

"На 100% эти пути не работают. Во вспомогательном плане их можно использовать, но полностью обеспечить свою группировку в Херсоне они не могут. Когда украинские военные серьезно займутся Херсоном – тогда у россиян будут действительно большие проблемы", – убежден Ступак.

Пока они окопались, сделали серьезные линии обороны. Важно, что в Херсоне находятся не какие-то там "мобики".

Это остатки наиболее боеспособных российских войск, которые были и в Киевской области, и в Черниговской области, с которыми действительно трудно воевать. Главное, что они учатся во время войны – стараются не повторять свои ошибки, и учатся на наших ошибках,

– подытожил он.

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