Очередной гауляйтер самоликвидировался

В комнату дома в центре Херсона, где жил Катериничев, ночью прилетело две ракеты – оккупант погиб, не проработав на своей должности и двух месяцев. РосСМИ сообщили об ударе ВСУ.

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К слову, Катериничев называл себя "первым заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонщины". Оккупанты обвиняют ВСУ в "точечном ударе с РСЗО HIMARS".

"Били конкретно по комнате, где он был и жил", – жалуется один из коллаборантов.



Оккупанты жалуются, что ракета попала именно по тому зданию, где жил гауляйтер / Фото телеграм-каналы

Отмечают, что заместитель гауляйтера проработал на посту полтора месяца. Ранее он 25 лет служил в приграничных войсках России и в российской ФСБ.

К тому же, в биографии Катериничева отмечено, что он участвовал в более чем 20 контртеррористических операциях.



Катериничева успешно ликвидировали в Херсоне / Фото телеграм-каналы

Кратко о ситуации в оккупированном Херсоне

Оккупанты усиливают свои подразделения на Херсонском направлении, перебрасывая резерв. Чтобы разместить новоприбывших военных, оккупанты выселяют из домов местных жителей.

Заметим, что еще в конце июня стало известно, что украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов. После этого началось наступление на Херсон, которое продолжается до сих пор.

Эффективность украинской артиллерии не оставляет оккупантам других вариантов, кроме как применять пропагандистские лживые методы. Но ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Недавно они нанесли удар по российским системам ПВО, расположенным на Карантинном острове.

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