Поселок расположен к юго-востоку от города Лиман. В сети появилось видео с нашими защитниками в Ямполе, информирует 24 канал.

Важно Лиман – только начало: какие города станут следующими в очереди на освобождение ВСУ

ВСУ освободили Ямполь

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинский военный, стоя у админздания, говорит:

"Ну что, котики, Ямполь наш".

Заметим, что пока официального подтверждения об освобождении поселка от военного руководства Украины не было.

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Таким образом, на Лиманском направлении события разворачиваются очень быстро. Вооруженные Силы загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС России в районе Лиман-Ямполь и накрыли его "крышкой".

Напомним, что ранее Институт изучения войны сообщил, что ВСУ укрепляют позиции возле Лимана Донецкой области. Они продолжают приближаться к этому городу, освобождая новые населенные пункты. А россияне перебрасывают все возможные подкрепления, откуда только можно.

Эксперт Олег Жданов заявлял, что будущее освобождение Лимана позволит украинским военным продвигаться по двум направлениям – либо на Сватово, либо Северодонецк.

Где расположен Ямполь на карте

Поселок городского типа расположен в Лиманской городской общине Донецкой области. Во время полномасштабного вторжения России в Украину 29 апреля вражеским войскам удалось захватить Ямполь. Впрочем, украинские Вооруженные Силы освободили поселок.

Освобождение оккупированных территорий Украины: последние новости

27 сентября наши воины деоккупировали Новоселовку на Донетчине. Этот поселок расположен в Краматорском районе.

Также наши защитники подняли сине-желтое знамя в поселке Ковшаровка.

Кроме того, украинские защитники освободили поселок Пески-Радьковские Боровской общины. Его деоккупацию жители региона ждали особенно.

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