Черговий гауляйтер самоліквідувався

У кімнату будинку в центрі Херсона, де мешкав Катериничев, вночі прилетіло дві ракети – окупант загинув, не пропрацювавши на своїй "посаді" і двох місяців. РосЗМІ повідомили про удар ЗСУ.

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До слова, Катериничев називав себе "першим заступником з безпеки голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини". Окупанти звинувачують ЗСУ в "точковому ударі з РСЗВ HIMARS".

"Били конкретно по кімнаті, де він був і жив", – бідкається один із колаборантів.



Окупанти бідкаються, що ракета влучила саме по тій будівлі, де жив гауляйтер / Фото телеграм-канали

Зазначають, що заступник гауляйтера пропрацював на "посту" півтора місяця. Раніше він 25 років служив у прикордонних військах Росії і в російській ФСБ.

До того ж, в біографії Катериничева зазначено, що він брав участь у понад 20 контртерористичних операціях.



Катериничева успішно ліквідували у Херсоні / Фото телеграм-канали

Коротко про ситуацію в окупованому Херсоні

Окупанти посилюють свої підрозділи на Херсонському напрямку, перекидаючи резерв. Щоб розмістити новоприбулих військових, окупанти виселяють з домівок місцевих мешканців.

Зауважимо, що ще наприкінці червня стало відомо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів. Після цього розпочався наступ на Херсон, який досі триває.

Ефективність української артилерії не залишає окупантам інших варіантів, ніж застосовувати пропагандистські брехливі методи. Та ЗСУ продовжують нищити окупантів та їх техніку. Нещодавно вони завдали удар по російських системах ППО, розташованим на Карантинному острові.

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