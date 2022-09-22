Військовий експерт Олег Жданов спробував спрогнозувати, як довго загарбники зможуть протриматися в Херсоні і на тимчасово окупованих територіях правого берега Дніпра.

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Окупанти мають багато снарядів

Попри те, що наші бійці б'ють по складах БК окупантів, у ворога залишається велика кількість снарядів. І вони ці запаси поповнюють.

Я вам розповідав, що вони як мурахи. На човнах, по кілька ящиків, намагаються перевозити ті боєприпаси, на понтонах тягнуть ці боєприпаси, а ми намагаємося їх топити... І ось тільки коли тих снарядів, що вони перекидають через Дніпро, буде набагато менше, тих, які витрачають кожен день і їх запаси почнуть вичерпуватися,

– пояснив Жданов.

Він додав, що зараз окупанти можуть протриматися місяць на правому березі завдяки величезним запасам. За словами Жданова, саме через великі запаси в окупантів нашим військовим доводиться "топтатися".

Припасів у ворога вистачить ще надовго, але ЗСУ знаходять склади росіян, а потім туди "щось прилітає". Але для повного знищення окупантів на правому березі знадобиться час.

Зауважимо, що увечері 21 вересня на Херсонщині в черговий раз сталася "бавовна". Місцеві жителі чули вибухи біля Антонівського мосту, а також на одному з підприємств, де російські окупанти влаштували собі базу. В мережі жартують, що ППО ворог знову не спрацювала.

Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що на Херсонщині у ЗСУ дуже вигідна позиція.

Я думаю, що до зими всіх (росіян – 24 канал), хто залишиться ще у Херсоні, їх скинуть в Дніпро – в прямому й переносному сенсі. Тобто або вони здадуться в полон, або будуть тікати на підручних методах – на човнах чи на чому,

– зазначив Павло Нарожний.

Він додав, що Збройні Сили технічно мають потенціал піти на Херсон. Експерт припустив, що зараз в Генштабі думають, як це зробити безкровно.

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