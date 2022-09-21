Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він акцентував, що ЗСУ не зупинилися на річці, а йдуть далі в бік дуже важливого центру, як Лиман.
Важливо У Сватовому та Новоайдарі – "бавовна" на складі боєприпасів росіян: у ворога величезні втрати
Крім того, експерт розповів, що на Херсонщині також немає ніяких зупинок. У ЗСУ там дуже вигідна позиція й дуже невигідна – у ворога.
Я думаю, що до зими всіх (росіян – 24 канал), хто залишиться ще у Херсоні, їх скинуть в Дніпро – в прямому й переносному сенсі. Тобто або вони здадуться в полон, або будуть тікати на підручних методах – на човнах чи на чому,
– зазначив Павло Нарожний.
"Ми тримаємо під вогневим контролем всі переправи. Яскравий приклад – росіяни почали будувати в Новій Каховці міст і його було знищено буквально за 1 день. Всі їх спроби просто смішні – сперечатися з HIMARS даремно", – пояснив військовий експерт.
Перспективи звільнення Лисичанська та Сєвєродонецька
За словами Нарожного, тут важливо знати, які є ресурси в росіян та чи зможуть вони стягнути свіжі сили. На жаль, є інформація, що на Ізюмський напрямок прибули іранські дрони. Їх вже почали використовувати, як результат, у нас є втрати. Проте це не зупинило наступ.
Мабуть, наші військові зробили висновки з цього приводу. Тобто почали використовувати більш потужні ЗРК, іншу тактику. Звісно, в росіян не може бути якась зброя в нескінченній кількості,
– повідомив Павло Нарожний.
"Проблема цих Shahed-136 у невеличкій дальності – 3,5 кілометра. Вони несуть відносно великий боєзапас, але дальність невелика. Це вочевидь не може зупинити наш наступ", – додав експерт.
Він зазначив, що Лисичанськ та Сєвєродонецьк – це буде ціль. Але наш Генштаб непередбачуваний, тому не варто прогнозувати.
Чи маємо потенціал піти на Херсон
"Технічно це можна організувати. Я думаю, що зараз в Генштабі думають, як це зробити. Тут головна проблема, як це зробити безкровно. Всі розуміють, що там (у Херсоні – 24 канал) дуже багато мирного населення. Звести туди важку техніку, солдатів й влаштувати бої в місті – це будуть великі втрати. Я так вважаю, але не знаю ситуації в місті, навколо міста. Думаю, що це реалістично, але з оглядом на втрати людей", – підсумував Павло Нарожний.
Дивіться відео з Павлом Нарожним на ютубі 24 каналу:
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