Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, російські загарбники не випускають із Криму, а також через Василівку.

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Окупанти не випускають чоловіків із Херсонщини

Молчанов зазначив, що росіянам ніщо не завадить призивати херсонців до лав свого окупаційного війська. Адже на тимчасово окупованій території Херсонщини панує беззаконня – там нема ні прокурорів, ні судів.

Якщо поки що цього немає, це не означає, що не буде надалі. Тим паче, що заходи вже тривають. І чоловіків, дійсно, не випускають за межі окупованої території,

– повідомив він.

За словами херсонського активіста, російські загарбники не випускають із Криму, а також через Василівку.

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Чого вимагають росіяни від херсонців

Молчанов розповів, що відтепер з Херсонщини не випускають нікого, вимагаючи певний дозвіл. Місцеві мешканці, які вже брали ці дозволи для здійснення регулярних евакуаційних рейсів, кажуть, що окупанти збирають відомості про них самих та їхніх родичів.

Тобто вимагають довідку за місцем проживання та описання тих, хто в ній записаний, а не лише тих, хто бере на себе цей дозвіл на виїзд або в'їзд,

– пояснив херсонський активіст.

Це означає, додав він, що виїжджати надалі буде дуже важко, тому що посилюється контроль за тими, хто намагається виїхати, особливо за чоловіками. До того ж поменшає людей, які ризикуватимуть власним життям для того, щоб здійснювати ці перевезення.

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