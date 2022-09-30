Втім, про жодну "нехалежність" у Путіна ніхто навіть і не просив. Про це в стрімі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін міг сам вигадати "незалежність"

Фахівець відзначив доволі дивну ситуацію, коли президент Росії визнав дві так звані "країни" о пів на першу ночі. Мовляв, обрано доволі дивний час.

Крім того, наскільки ми пам'ятаємо, Херсонська область і не оголошувала про свою "незалежність". Жоден з колаборантів не говорив про ніяку "незалежність",

– відзначив Михайло Шейтельман.

Навіть псевдороферендуми стосувалися "приєднання" до Росії. Про жодну "незалежність" не було й мови. Лише у випадку з Запорізькою областю про це говорили окремі гауляйтери.

"Тобто Путін просто прокинувся серед ночі й вирішив оголосити про "незалежність" Херсонської області. При цьому сам її вигадав. Це жахливо", – заявив політтехнолог.

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Ба більше, херсонські гауляйтери чітко заявляли, що вони не мають наміру оголошувати "незалежність" – вони одразу "входитимуть до складу Росії".

Це дивно. Слідкувати за юридичними процедурами – їх не існує. У російському законодавстві немає такої процедури, що можна визнавати якісь області, які самі себе не визнають,

– пояснює експерт.

Натомість політична сторона питання – куди цікавіше. Адже о пів на першу ночі вигадують щось оголошувати "незалежними" лише ті, хто вирішує все в терміновому порядку.

"Схоже, у них вночі була нарада й вони вирішили, що цих чотирьох людей (гауляйтерів областей – 24 канал), які приїдуть, потрібно якось представляти", – вважає Михайло Шейтельман.

Він також відзначив, що нинішнє звернення Владіміра Путіна кілька разів скасовували, а потім знову призначали. Лише позавчора Дмітрій Пєсков заявляв, що нічого не буде.

"Це означає, що сценарій дійсно писався вночі. І ось вночі вони визначили, що людей представлятимуть як "президентів" чи "лідерів республік". Для цього й підписували такі нісенітниці", – розповів політтехнолог.

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