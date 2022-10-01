Зенітники успішно приземлили російський безпілотник
Зокрема, на Херсонщині окупанти втратили ще один "Орлан-10". Про це 1 жовтня повідомило Повітряне командування "Південь".
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Намагаючись розвідати розташування наших військ, противник вкотре використовує безпілотники, але підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" працюють влучно,
– йдеться у повідомленні.
Так, 1 жовтня, близько 12:00, в Бериславському районі Херсонщини знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10".
Втрати росіян станом на 1 жовтня
Російська армія зазнає все більших втрат в Україні. Станом на 1 жовтня ЗСУ ліквідували вже 59 610 окупантів, а за минулу добу – 530. Чималі втрати ворога і у техніці:
- Танків – 2 354 (+16 за минулу добу) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4 949 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 1 397 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 336 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 176 одиниць;
- літаків – 264 одиниці;
- гелікоптерів – 226 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів і катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 786 (+18) одиниць;
- спеціальної техніки – 131 одиниця.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільше техніки та особового складу ворога впродовж доби знищили на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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