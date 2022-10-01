Зенитчики успешно приземлили российский беспилотник
В частности, в Херсонской области оккупанты потеряли еще один "Орлан-10". Об этом 1 октября сообщило Воздушное командование "Юг".
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Пытаясь разведать расположение наших войск, противник еще раз использует беспилотники, но подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" работают метко,
– говорится в сообщении.
Так, 1 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области уничтожен очередной вражеский БПЛА "Орлан-10".
Потери россиян по состоянию на 1 октября
Российская армия несет все большие потери в Украине. По состоянию на 1 октября ВСУ ликвидировали уже 59 610 оккупантов, а за минувшие сутки – 530. Немалые потери врага и в технике:
- Танков – 2 354 (+16 за прошедшие сутки) единицы;
- боевых бронированных машин – 4 949 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 1397 (+6) единиц;
- РСЗО – 336 (+3) единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 264 единицы;
- вертолетов – 226 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18) единиц;
- специальной техники – 131 единица.
В Генштабе ВСУ отметили, что больше техники и личного состава врага на протяжении суток уничтожили на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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