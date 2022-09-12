Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Раніше російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов припустив, що режим путіна почне слабнути через контрнаступ ЗСУ.

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Як росіяни ставляться до війни проти України

Фесенко зазначив, що російська пропаганда спробує пояснити, що відбувається на фронті, щоб виправдати поразки їхньої армії. Однак уже протягом останніх 4 місяців навіть російські соціологи фіксують тенденцію, що більшість росіян закриваються від війни, не розуміють її, не бачать успіхів.

Простежується певний розкол, поки умовний, але дуже показовий. Найбільш пропутінські – це, як правило, старше покоління, яке більше прив'язане до телевізора, тож підтримує війну. Молодші й самостійніші люди більш критично ставляться до неї,

– зауважив політолог.

Важливо, щоб росіяни відчули війну в себе

Він продовжив, що для поглиблення антивоєнних настроїв, важливо, щоб росіяни відчули війну в себе. Через своїх близьких або в прикордонних областях. Лише фізичне відчуття війни спонукає їх до протесту проти неї.

"Деякі молоді депутати вже не побоялись виступи із закликом, щоб путін пішов у відставку. Це перші паростки незадоволення. Поступово це набиратиме обертів", – наголосив Фесенко.

Масових протестів ще не буде

Політолог не очікує, що саме зараз будуть масові протести в росії. Буде загострюватись ситуація в її верхівці, внаслідок внутрішніх конфліктів, недовіри, параної. Він ще раз зазначив, аби росіяни обурились, необхідно, щоб вони фізично відчули війну і її наслідки для себе, своїх близьких і знайомих.

Щоб це були не поодинокі далекі випадки, щоб вони не в телевізорі бачили війну, а щоб вони її відчували й на власні очі побачили,

– підкреслив Фесенко.

Чи буде розпад росії

За його словами, розпад росії – це бажаний результат для України, але поспішати з цим не варто. Щоправда, на Заході вже озвучують думки, що перемогу над росією слід буде відсвяткувати в Москві. Цього раніше не було.

"Військова поразка в Україні – це головний чинник для змін у росії. Навіть не закриття її, бо повного, на жаль, не буде", – зауважив політолог.

Фесенко продовжив, що візові обмеження, посилення економічного, технологічного тиску також наближатимуть ці процеси. Утім найголовнішим є військова поразка в Україні.

Це і є наша позиція. Деокупувати всі території і завдати росії поразки. Ні про які перемовини зараз і мови немає, хоча натяки час від часу виникають. Лише військова поразка здатна змінити процеси в росії,

– підсумував він.

Фесенко сказав, що зараз змінить ситуацію в росії: дивіться відео

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