Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Раніше російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов припустив, що режим путіна почне слабнути через контрнаступ ЗСУ.
Важливо Вперше за 22 роки у росії почали масово звинувачувати путіна, – Денисенко
Як росіяни ставляться до війни проти України
Фесенко зазначив, що російська пропаганда спробує пояснити, що відбувається на фронті, щоб виправдати поразки їхньої армії. Однак уже протягом останніх 4 місяців навіть російські соціологи фіксують тенденцію, що більшість росіян закриваються від війни, не розуміють її, не бачать успіхів.
Простежується певний розкол, поки умовний, але дуже показовий. Найбільш пропутінські – це, як правило, старше покоління, яке більше прив'язане до телевізора, тож підтримує війну. Молодші й самостійніші люди більш критично ставляться до неї,
– зауважив політолог.
Важливо, щоб росіяни відчули війну в себе
Він продовжив, що для поглиблення антивоєнних настроїв, важливо, щоб росіяни відчули війну в себе. Через своїх близьких або в прикордонних областях. Лише фізичне відчуття війни спонукає їх до протесту проти неї.
"Деякі молоді депутати вже не побоялись виступи із закликом, щоб путін пішов у відставку. Це перші паростки незадоволення. Поступово це набиратиме обертів", – наголосив Фесенко.
Масових протестів ще не буде
Політолог не очікує, що саме зараз будуть масові протести в росії. Буде загострюватись ситуація в її верхівці, внаслідок внутрішніх конфліктів, недовіри, параної. Він ще раз зазначив, аби росіяни обурились, необхідно, щоб вони фізично відчули війну і її наслідки для себе, своїх близьких і знайомих.
Щоб це були не поодинокі далекі випадки, щоб вони не в телевізорі бачили війну, а щоб вони її відчували й на власні очі побачили,
– підкреслив Фесенко.
Чи буде розпад росії
За його словами, розпад росії – це бажаний результат для України, але поспішати з цим не варто. Щоправда, на Заході вже озвучують думки, що перемогу над росією слід буде відсвяткувати в Москві. Цього раніше не було.
"Військова поразка в Україні – це головний чинник для змін у росії. Навіть не закриття її, бо повного, на жаль, не буде", – зауважив політолог.
Фесенко продовжив, що візові обмеження, посилення економічного, технологічного тиску також наближатимуть ці процеси. Утім найголовнішим є військова поразка в Україні.
Це і є наша позиція. Деокупувати всі території і завдати росії поразки. Ні про які перемовини зараз і мови немає, хоча натяки час від часу виникають. Лише військова поразка здатна змінити процеси в росії,
– підсумував він.
Фесенко сказав, що зараз змінить ситуацію в росії: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні успіхи
- Зранку 12 вересня в Мелітополі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ЗСУ відпрацьовують удари по військових об'єктах ворога.
- Українські захисники продовжують звільняти населені пункти Луганщини. Цього разу вони деокупували село Куземівка.
- Російські загарбники налякані, що невдовзі можуть втратити контроль над окупованим Донецьком. Вони заявляють, що ЗСУ буцімто готують наступ на Донецьк, який окупований з 2014 року.