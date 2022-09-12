Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Ранее российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов предположил, что режим путина начнет ослабевать из-за контрнаступления ВСУ.

Важно Впервые за 22 года в россии начали массово винить путина, – Денисенко

Как россияне относятся к войне против Украины

Фесенко отметил, что российская пропаганда попытается объяснить, что происходит на фронте, чтобы оправдать поражение их армии. Однако уже за последние 4 месяца даже российские социологи фиксируют тенденцию, что большинство россиян закрываются от войны, не понимают ее, не видят успехов.

Прослеживается определенный раскол, пока условный, но очень показательный. Наиболее пропутинские – это, как правило, старшее поколение, больше привязанное к телевизору, поэтому поддерживает войну. Молодые и самостоятельные люди более критично относятся к ней,

– заметил политолог.

Важно, чтобы россияне почувствовали войну у себя

Он продолжил, что для углубления антивоенных настроений важно, чтобы россияне почувствовали войну у себя. На своих близких или в приграничных областях. Лишь физическое чувство войны побуждает их к протесту против нее.

"Некоторые молодые депутаты уже не побоялись выступлений с призывом, чтобы путин ушел в отставку. Это первые ростки недовольства. Постепенно это будет набирать обороты", – подчеркнул Фесенко.

Массовых протестов еще не будет

Политолог не ожидает, что именно сейчас будут массовые протесты в россии. Будет обостряться ситуация в ее верхушке, вследствие внутренних конфликтов, недоверия, паранойи. Он еще раз отметил, чтобы россияне возмутились, необходимо, чтобы они физически ощутили войну и ее последствия для себя, своих близких и знакомых.

Чтобы это были не редкие дальние случаи, чтобы они не в телевизоре видели войну, а чтобы они ее чувствовали и собственными глазами увидели,

– подчеркнул Фесенко.

Будет ли распад россии

По его словам, распад россии – это желаемый результат для Украины, но спешить с этим не стоит. Правда, на Западе уже озвучиваются мысли, что победу над россией предстоит отпраздновать в Москве. Этого раньше не было.

"Военное поражение в Украине – это главный фактор для изменений в россии. Даже не закрытие ее, потому что полного, к сожалению, не будет", – отметил политолог.

Фесенко продолжил, что визовые ограничения, усиление экономического, технологического давления также будут приближать эти процессы. Впрочем, самое главное – военное поражение в Украине.

Это и есть наша позиция. Деоккупировать все территории и нанести россии поражение. Ни о каких переговорах сейчас и речи нет, хотя намеки время от времени возникают. Только военное поражение способно изменить процессы в россии,

– подытожил он.

Фесенко сказал, что сейчас изменит ситуацию в россии: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние успехи