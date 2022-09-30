Хто збудував опори успіху контрнаступу

Начебто є можливість продовжувати просування, заходити в Луганську область і просуватися вглиб, а чомусь багатьом здається, що... нічого не відбувається.

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Натомість, у широкому значенні слова, – затишшя, за винятком кількох локацій, таких як, наприклад, Лиман. Але, поки питань до ситуації з Лиманом практично вже немає, виникають інші, більш глобальні питання, особливо щодо такого цікавого містечка, як Сватове.

Втім, щоб зрозуміти те, що відбувається, і не перейматися деструктивними питаннями, слід зрозуміти кілька дуже важливих речей.

Спостерігати за стрімким контрнаступом та звільненням територій сотнями квадратних кілометрів куди цікавіше та цікавіше, ніж спостерігати за тяжкою підготовкою до цього процесу. А підготовка до того, що ми бачили у Харківській області, велася протягом кількох місяців, і, лише коли було створено оптимальні умови, – процес пішов.

Саме зараз ми можемо спостерігати аналогічний процес підготовки щодо Луганської області, але, завдяки стимулу харківського контрнаступу та стисканню можливостей російських окупаційних військ, цей етап буде пройдено набагато швидше, ніж на Харківщині.

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ЗСУ вміють прискорювати час

Не забувайте, що на Луганщину з Харківської області втекло досить серйозне угруповання російських окупаційних військ, у певному сенсі збільшивши свою присутність тут. А важливим завданням для підготовки активних дій є максимальна мінімізація ресурсу ворога для опору. І над цим ЗСУ ретельно та щодня працюють.

Зі свого боку те, що відбувається в районі Лимана, говорить про те, що підготовчий етап є більш проміжною фазою між контрнаступами.

Це розуміють і в російському командуванні, так само як і те, що Лиман стане лише перепоною, що гальмує просування ЗСУ до Сватового, перерізаючи важливу логістичну артерію в її черевці.

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Але, що найсмішніше, концентруючи зусилля з гальмування в районі Лимана ЗСУ шляхом зграйки лемінгів, відданих як сакральна жертва, вони насичують Сватове другосортним ресурсом із підрозділів БТГр, які давно вже просяться на виведення для відновлення боєздатності. Чому не виводять? Нема чим відновлювати? Чи не встигають відновлювати?

У результаті ми з вами в районі Лимана бачимо те, що бачили нещодавно в районі Ізюма, тільки в прискореному режимі, а Сватове аж дуже нагадує Куп'янськ. Так воно й буде. Процес триває – скоро все буде!

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