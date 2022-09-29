Улюблена кнопка зламалася

В короткостроковій та середньостроковій перспективі поставки російського газу неможливі, бо головна надія москви сьогодні – зима. А, значить, кремль буде голодувати за необхідності, але зробить все, щоб зима для Європи була найважчою з можливих.

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У довгостроковій перспективі ніхто не зацікавлений в енергетичній співпраці з москвою. Ті контракти з новими постачальниками, які Європа укладає сьогодні, мають строк дії десятки років.

Отже для кремля відбулася фатальна історія на газовому ринку – він втратив один зі своїх найпотужніших інструментів шантажу та тиску – газ. Усвідомив, що він погрожує, а всім вже пофіг. Всі змирилися з "без вас".

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Шантажист втратив хист

Тому потрібні інші види шантажу. Продовольчий: спробував повернути зернову угоду на стіл, але його партнери з Близького Сходу, Азії та Африки сказали: "Не треба". Ядерний: спробував погрожувати. Весь світ одним голосом сказав: "Ні".

Тому цілком логічно та має мотивацію підірвати те, що працювати і так не буде, щоб перейти на інший рівень шантажу – інфраструктурний або екологічний.

"Ми будемо забруднювати ваше море, ми можемо знищити будь-який ваш трубопровід або судно з СПГ. Ми можемо знищити найважливіші інтернет-кабелі під водою. Не хочете, щоб ми це робили? Тоді капітулюйте".

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