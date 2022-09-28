Німецьке видання Tagesspiegel з посиланням на джерела в урядових колах намагалося знайти відповіді на питання, які хвилюють зараз усю Європу.

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Версії та припущення

Якщо трубопроводи швидко не відремонтують, значна кількість солоної води потрапить до середини і роз'їсть їх. Оскільки пошкодження труб дуже значні, у них може потрапити надзвичайно велика кількість води.

Згідно з однією з версій, водолази, швидше за все, заклали вибухівку на одну із двох труб "Північного потоку-2", а також до двох труб "Північного потоку-1". Tagesspiegel стверджує, що цілеспрямовані вибухи призвели до сильних витоків газу, а швидкість втрати тиску в трубах була дуже значною.

Згідно з двома іншими версіями, диверсії могли бути здійснені дистанційно: за допомогою спеціальних роботів, які здатні рухатися всередині трубопроводів і виконувати певні завдання. Не виключають і дистанційно керовані підводні дрони-камікадзе.



Витоки в трубопроводах поблизу Борнхольма / Ілюстрація Tagesspiegel / Klöpfel

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Про що волає російська пропаганда

Аналітики та експерти почали шукати відповідь на питання "кому це вигідно?". Незважаючи на те, що фактичні причини аварії ще не встановлені, російські пропагандисти миттєво звинуватили США, Польщу та Україну.

У москві кажуть, що Польща офіційно відкрила газопровід з Норвегії, а Україна давно стверджує, що надійними та безпечними є лише газопроводи, які проходять по суші. Ще одна ймовірна мотивація, на думку кремля, нібито полягає в тому, що США можуть намагатися відокремити енергетику ЄС від росії.

Але є й інша точка зору:

Виконуючи політичні вказівки з кремля, російський "Газпром" міг скоротити поставки газу до Європи. Кремлю потрібно припинити цю поставку, а не просто скоротити її, щоб продовжувати шантаж. Якби "Газпром" просто припинив поставки, він був би вразливий до судових позовів із вимогою величезних відшкодувань.

У результаті цієї аварії "Газпром" може припинити всі поставки газу морем, а також дати собі можливість захиститися від претензій щодо порушення контракту посилаючись на так звані форс-мажорні обставини.

За жодних обставин, на думку всіх експертів, не можна відновлювати роботу газопроводів у зимові місяці, оскільки ремонтні роботи (які невідомо чи почнуться) можуть тривати місяцями.

Якою буде відповідь Європи

Після того, як чимало країн заявили, що два російські трубопроводи до Європи стали мішенню, що призвело до витоку газу в Балтійське море, головний дипломат ЄС пообіцяв "рішучу та єдину відповідь" на будь-яке навмисне пошкодження енергетичних мереж Євросоюзу.

Хто може нести відповідальність за витоки або будь-яку злочинну діяльність на газопроводах, на будівництво яких росія та її європейські партнери витратили мільярди доларів, залишається відкритим питанням.

Російські офіційні особи самі ж припустили, що диверсія стала можливою після того, як Захід ввів санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз поділяє думку Німеччини, Данії та Швеції про те, що причиною виявлених порушень, ймовірно, є саботаж.

ЄС наразі не ідентифікував ймовірного порушника і не запропонував виправдання ймовірного саботажу. За словами Борреля, будь-яке навмисне втручання в діяльність енергетичної інфраструктури в Європі є абсолютно неприйнятним і призведе до потужної та єдиної реакції.

Російські істерики

Згідно із заявою російського посольства в Данії, будь-яка спроба зупинити газопроводи буде нападом на енергетичну безпеку як росії, так і Європи.

У російському документі зазначається, що "безпідставні звинувачення та припущення, які зараз висуваються з усіх сторін, зроблені з метою створення інформаційного шуму та перешкоджання ретельному та неупередженому розслідуванню".

Трубопроводи стали епіцентром енергетичного протистояння між москвою та європейськими державами, яке завдало шкоди економіці Заходу в цілому, підвищило ціни на газ і знову запустило процес пошуків альтернативних джерел енергії.

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