Немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах пыталось найти ответы на волнующие сейчас всю Европу вопросы.

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Версии и предположения

Если трубопроводы быстро не отремонтируют, значительное количество соленой воды попадет внутрь и разъест их. Поскольку повреждения труб очень значительны, в них может попасть очень большое количество воды.

Согласно одной из версий, водолазы, скорее всего, заложили взрывчатку на одну из двух труб "Северного потока-2", а также две трубы "Северного потока-1". Tagesspiegel утверждает, что целенаправленные взрывы привели к сильным утечкам газа, а скорость потери давления в трубах была очень значительна.

Согласно двум другим версиям, диверсии могли быть осуществлены дистанционно: с помощью специальных роботов, которые способны двигаться внутри трубопроводов и выполнять определенные задачи. Не исключают и дистанционно управляемые подводные дроны-камикадзе.

Любопытно! В "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: со 105 бар до 7.

О чем взывает российская пропаганда

Аналитики и эксперты начали искать ответ на вопрос "кому это выгодно?" Несмотря на то, что фактические причины аварии еще не установлены, российские пропагандисты мгновенно обвинили США, Польшу и Украину.

В Москве говорят, что Польша официально открыла газопровод из Норвегии, а Украина давно утверждает, что надежными и безопасными являются только газопроводы, которые проходят по суше. Еще одна вероятная мотивация, по мнению кремля, вроде бы заключается в том, что США могут пытаться отделить энергетику ЕС от россии.

Но есть и другая точка зрения:

Следуя политическим указаниям из кремля, российский "Газпром" мог сократить поставки газа в Европу. Кремлю нужно прекратить эту поставку, а не просто сократить ее, чтобы продолжать шантаж. Если бы "Газпром" просто прекратил поставки, он был бы уязвим к судебным тяжбам с требованием огромных возмещений.

В результате этой аварии "Газпром" может прекратить все поставки газа по морю, а также дать себе возможность защититься от претензий относительно нарушения контракта ссылаясь на так называемые форс-мажорные обстоятельства.

Ни при каких обстоятельствах, по мнению всех экспертов, нельзя возобновлять работу газопроводов в зимние месяцы, поскольку ремонтные работы (неизвестно или начнутся) могут продолжаться месяцами.

Каким будет ответ Европы

После того, как многие страны заявили, что два российских трубопровода в Европу стали мишенью, что привело к утечке газа в Балтийское море, главный дипломат ЕС пообещал "решительный и единственный ответ" на любое умышленное повреждение энергетических сетей Евросоюза.

Кто может нести ответственность за истоки или любую преступную деятельность на газопроводах, на строительство которых россия и ее европейские партнеры потратили миллиарды долларов, остается открытым вопросом.

Российские официальные лица сами же предположили, что диверсия стала возможна после того, как Запад ввел санкции в ответ на вторжение россии в Украину.

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз разделяет мнение Германии, Дании и Швеции о том, что причиной выявленных нарушений, вероятно, является саботаж.

ЕС пока не идентифицировал предполагаемого нарушителя и не предложил оправдание предполагаемого саботажа. По словам Борреля, любое умышленное вмешательство в деятельность энергетической инфраструктуры в Европе абсолютно неприемлемо и приведет к мощной и единой реакции.

Российские истерики

Согласно заявлению российского посольства в Дании, любая попытка остановить газопроводы станет нападением на энергетическую безопасность как россии, так и Европы.

В российском документе отмечается, что "безосновательные предъявления и предположения, которые сейчас выдвигаются со всех сторон, сделаны с целью создания информационного шума и препятствования тщательному и беспристрастному расследованию".

Трубопроводы стали эпицентром энергетического противостояния между москвой и европейскими государствами, которое нанесло ущерб экономике Запада в целом, повысило цены на газ и снова запустило процесс поисков альтернативных источников энергии.

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