На самому початку обмовимося, що достеменно невідомо, що саме могло стати причиною витоків на "Північних потоках". У кремлі звинувачують Захід, а весь цивілізований світ припускає, що це могла бути чергова диверсія з боку росії. Газовий шантаж ще ніхто не скасовував, нагадує 24 канал.

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Що відомо про витоки на "Північних потоках"

26 вересня ввечері надійшла інформація від швейцарських "дочок" російського Газпрому. Мовиться про компанії Nord Stream AG і Nord Stream 2 АG. Вони повідомили, що сталася аварія. Внаслідок чого суттєво впав тиск на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", якими росія транспортує газ до Німеччини дном Балтійського моря.

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Nord Stream 2 АG відразу ж повідомила берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, а також росії. Морське управління Данії зауважило, що на газопроводах зафіксували три витоки. Один із них – у водах Швеції, а решта два – у Данії. Цікаво, що сталося це неподалік острова Борнхольм. Зауважимо, що на ньому зберігаються як боєприпаси, так і отруєні речовини, які залишилися після Другої світової війни.

Тим часом у Німеччині вирішили провести розслідування. За словами співробітника служби безпеки, наявні докази чітко вказують на саботаж, а не проблему, пов’язану з технічними несправностями. Зауважимо, що спецслужби попереджали Німеччину ще влітку. Тоді країна могла отримувати інформацію від ЦРУ, в якій йшлося про можливі диверсії на "Північних потоках". Але, як і буває часто з прогнозами розвідки, відповідні заяви проігнорували.

Нагадаємо, що газопроводи не працюють. Але всередині їхніх труб усе ще зберігається блакитне паливо. Відомо, що у грудні минулого року "Північний потік-2" закачали близько 177 мільйонами кубометрів газу. Якщо говорити про нинішню вартість цього палива на ринку, то в трубах було майже 301 мільйон доларів.

Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів, мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення інфраструктури поки що оцінити неможливо,

– йдеться у заяві компанії-оператора "Північного потоку-2".

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Рух поблизу острова обмежили

Слід розуміти, що після витоків влада Данії та Швеції ввела певні обмеження. Вони стосуються заборони суднам пропливати у радіусі 5 морських миль (9,26 кілометра) від острова Борнхольм. Крім того, у ніч проти 27 вересня сейсмологи з обох країн зафіксували активність у водах біля Борнхольма. Мовиться про два сильні підводні вибухи.

Вони, зауважив викладач сейсмології Шведської національної сейсмічної мережі SNSN Бйорн Лунда, сталися там, де й зафіксували витоки. Цікаво, що:

перший із них – 26 вересня об 18:04,

а от другий – уночі об 01:03 за київським часом.

Наслідки витоків на "Північних потоках"

Своїм припущенням щодо цього поділився аналітик компанії Eurasia Group Геннінг Глойстайн. Він зазначив, що аварія у водах поблизу Данії та Швеції може спричинити "серйозну загрозу для безпеки й екології". Усе настільки серйозно, що берегова охорона Швеції за допомогою літака спостерігає за місцем, де сталися витоки.

Водночас перейматися за енергетичну безпеку не варто. Принаймні у цьому переконані в ЄС. Тім Макфі, представник ЄС з енергетичних питань, нагадав, що газопроводи й до того простоювали. Тож упродовж певного часу блакитне паливо від росії не надходило, і нічого не сталося.

Нагадаємо, що станом на 25 вересня газові сховища в Європі були наповнені на 88%. Про це свідчать дані сайту AGSI+. І досягнути цього вдалося попри те, що ще влітку країна-агресорка позбавила блакитного палива більшість країн ЄС. Мовиться зокрема про Фінляндію, Польщу та Францію.

Наслідки витоків на "Північних потоках" зняли з неба: відео

Як відреагували у кремлі

Ніхто не очікував почути щось нове від російської сторони. Речник кремля дмітрій пєсков наголосив на тому, що витоки на "Північних потоках" – надзвичайно тривожні новини. Водночас він підтвердив, що якихось руйнувань труба таки зазнала. Але деталей не називав.

Він також додав, що ситуація потребує термінового розгляду. Ба більше, у кремлі занепокоєні новинами, які надійшли з акваторії Балтійського моря. І, згідно з улюбленими методичками, він заговорив про можливу причетність диверсійних груп. Правда, жодних доказів сказаному не навів.

В ОП це назвали запланованим терактом

Радник глави Офісу Президента також висловився щодо питання, пов'язаного з витоком на "Північному потоці". Він назвав це терактом, який запланувала сама росія. Вона, переконаний Михайло Подоляк, робить усе для того, щоб викликати паніку перед початком опалювального сезону.

За словами радника глави ОП, серед намірів ворога – дестабілізація економічної ситуації в Європі. Водночас він назвав найкращу інвестицію, яку можуть зробити міжнародні партнери у безпеку. Мовиться про танки для України, які дозволять пришвидшити капітуляцію росії.

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Як відреагували у світі на витоки

У США заявили, що допоможуть Євросоюзу після витоків на "Північних потоках". Водночас у Вашингтоні не висловили припущень щодо того, що могло стати причиною цього. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник у Білому домі. Він наголосив на тому, що європейські партнери проводять розслідування. Сполучені Штати ж готові допомагати та підтримувати їхні зусилля.

А сама ситуація, наголосив він, вкотре нагадує про важливість докладання зусиль для пошуку альтернативного джерела постачання газу. Це дозволить Європі нарешті здобути повну енергетичну незалежність та позбутися газового шантажу з кремля.

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що мав розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофод. Вони обговорили "очевидний саботаж" на "Північних потоках". За словами держсекретаря, США продовжують залишатися вірними бажанню досягнення Європою енергетичної незалежності.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив на тому, що пошкодження "Північних потоків" – не збіг. Він додав, що наявні відомості чітко свідчать про навмисність дій, які спричинили пошкодження газопроводів.

Навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і на нього буде прийнято рішучу та спільну відповідь,

– наголосив він.

Реакція світу свідчить про те, що російський шантаж уже нікого не лякає. Ба більше, усі чудово розуміють, що і для чого сталося на "Північних потоках". Тож чергова спроба залякати цивілізований світ кремлем була провалена.