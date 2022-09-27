На витік газу на "Північному потоці" у твітері відреагував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, витік газу – це російський акт агресії в напрямку ЄС.

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Подоляк підкреслив, що росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі.

Масштабний "витік газу" з Північного потоку-1 – це не що інше, як спланований росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою,

– написав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що найкраща відповідь та інвестиція в безпеку – це танки для України. "Особливо німецькі…", – додав Подоляк.

Що сталося на "Північному потоці-1"

У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі.

Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" – у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Компанія Nord Stream, що є оператором "Північного потоку", заявила, що трміни, за які полагодять ці 3 нитки газопроводу, "оцінити неможливо".

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков назвав це дуже тривожними новинами. Він поспішив сказати, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи. Однак жодних доказів прихвостень путіна традиційно немає.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

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