Про це заявив прессекретар президента росії дмітрій пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

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Пєсков назвав це дуже тривожними новинами. Він підтвердив, що мовиться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск.

Це – абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно занепокоєні цими новинами,

– наголосив він.

Прессекретар путіна також поспішив сказати, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи. Однак жодних доказів він традиційно немає.

Що цьому передувало

У вівторок, 27 вересня, у компанії Nord Stream AG – операторі першого "Північного потоку" заявили про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі. Це є безпрецедентним випадком.

"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", – заявили в проєктній компанії.

Додамо, що у ніч проти 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольма. Раніше президент Польщі взагалі закликав демонтувати трубопровід. За його словами, коли росія воює проти України, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.

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