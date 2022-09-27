Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ.

Больше об этом Оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода

Песков назвал это очень тревожными новостями. Он подтвердил, что речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление.

Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями,

– подчеркнул он.

Пресс-секретарь путина также поспешил сказать, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы. Однако никаких доказательств традиционно нет.

Что этому предшествовало

Во вторник, 27 сентября, в компании Nord Stream AG – операторе первого "Северного потока" заявили об одновременном разрушении трех нитей газопровода в Балтийском море. Это беспрецедентный случай.

"Разрушения, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры оценить невозможно", – заявили в проектной компании.

Добавим, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из нитей магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма. Ранее президент Польши вообще призвал демонтировать трубопровод. По его словам, когда россия воюет против Украины, бизнес со страной-агрессором не должен вестись.

Ранее – в Германии призвали запустить "Северный поток-2": смотрите видео