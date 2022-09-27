Принаймні так вважає міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Німеччина має 90% закачаного газу, тож опалювальний сезон має пройти легко. Ті ж самі цифри називають й інші європейські країни, які залежать від постачання російського газу.

Я думаю, що Німеччина в особі чинного канцлера (Олафа Шольца – 24 канал), буде "дмухати на воду", але нічого не робитиме для того, щоб створити враження, що вона перебуває в одному човні з росією,

– вважає Огризко.

Річ у тім, як він пояснив, той негатив, який на собі "тягла" Ангела Меркель та її коаліція, зараз політично вбивчий для будь-якого теперішнього лідера німецького уряду.

"Шольц частково теж відповідальний за те, що Меркель реалізовувала план путіна з перетворення Німеччини в країну, залежну від російського газу, але не безкоштовно. Але зараз жоден європейський політик не гратиме в цю гру", – додав Огризко.

На його думку, ситуація з "Північними потоками" – це "політична зброя та розрахунок поставити Німеччину, відтак і Європу, на коліна". Однак крім додаткової злості та чергових заяв про те, що росія є абсолютно ненадійним партнером, країна-агресорка не отримає нічого.

Огризко сказав, чи вплинуть на Європу витоки на "Північних потоках" : дивіться відео

Що відомо при витік газу на "Північних потоках"

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