Принаймні так вважає міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Увага Бойові дельфіни з одеською пропискою чи самоліквідація: що сталося з "Північними потоками"
За його словами, Німеччина має 90% закачаного газу, тож опалювальний сезон має пройти легко. Ті ж самі цифри називають й інші європейські країни, які залежать від постачання російського газу.
Я думаю, що Німеччина в особі чинного канцлера (Олафа Шольца – 24 канал), буде "дмухати на воду", але нічого не робитиме для того, щоб створити враження, що вона перебуває в одному човні з росією,
– вважає Огризко.
Річ у тім, як він пояснив, той негатив, який на собі "тягла" Ангела Меркель та її коаліція, зараз політично вбивчий для будь-якого теперішнього лідера німецького уряду.
"Шольц частково теж відповідальний за те, що Меркель реалізовувала план путіна з перетворення Німеччини в країну, залежну від російського газу, але не безкоштовно. Але зараз жоден європейський політик не гратиме в цю гру", – додав Огризко.
На його думку, ситуація з "Північними потоками" – це "політична зброя та розрахунок поставити Німеччину, відтак і Європу, на коліна". Однак крім додаткової злості та чергових заяв про те, що росія є абсолютно ненадійним партнером, країна-агресорка не отримає нічого.
Огризко сказав, чи вплинуть на Європу витоки на "Північних потоках" : дивіться відео
Що відомо при витік газу на "Північних потоках"
- 27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів у Балтійському морі. Перед тим у трубі різко впав тиск.
- дмітрій пєсков одразу ж заявив про причетність "диверсійних груп". Мовляв, ситуація "безпрецедентна". Згодом шведська національна сейсмічна мережа повідомила, що у місцях витоків трапилися вибухи. Цей інцидент почали розслідувати як диверсію.
Читайте також "Ще один аргумент проти російського газу": чому могли відбутися витоки на "Північних потоках"
- Водночас в Офісі Президента України вважають, що за витоком газу стоїть росія. Зокрема, держава-агресорка скоїла терористичний акт, мета якого – дестабілізація економічної ситуації у Євросоюзі. Кремль хоче викликати паніку перед зимою.
- У США заявили, що можуть допомогти Євросоюзу після того, як трапилися витоки газу на газогонах "Північний потік" 1 та 2. Водночас своїх варіантів причини того, що трапилося у Вашингтоні наразі не називають.