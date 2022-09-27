По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Боевые дельфины с одесской пропиской или самоликвидация: что произошло с "Северными потоками"
По его словам, Германия имеет 90% закачанного газа, поэтому отопительный сезон должен пройти легко. Те же цифры называют и другие европейские страны, которые зависят от поставки российского газа.
Я думаю, что Германия в лице действующего канцлера (Олафа Шольца – 24 канал), будет "дуть на воду", но ничего не будет делать для того, чтобы создать впечатление, что она находится в одной лодке с россией,
– считает Огрызко.
Дело в том, как он объяснил, тот негатив, который на себе "тянула" Ангела Меркель и ее коалиция, сейчас политически убийственен для любого нынешнего лидера немецкого правительства.
"Шольц частично тоже ответственен за то, что Меркель реализовывала план путина по превращению Германии в страну, зависимую от российского газа, но не бесплатно. Но сейчас ни один европейский политик не будет играть в эту игру", – добавил Огрызко.
По его мнению, ситуация с "Северными потоками" - это " политическое оружие и расчет поставить Германию, а затем и Европу, на колени". Однако кроме дополнительной злобы и очередных заявлений о том, что Россия является абсолютно ненадежным партнером, страна-агрессорка не получит ничего.
Огрызко сказал, повлияют ли на Европу истоки на "Северных потоках": смотрите видео
Что известно при утечке газа на "Северных потоках"
- 27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов в Балтийском море. Перед тем в трубе резко упало давление .
- Дмитрий Песков сразу же заявил о причастности "диверсионных групп". Мол, ситуация "беспрецедентна". Впоследствии шведская национальная сейсмическая сеть сообщила, что в местах утечек произошли взрывы. Этот инцидент начали расследовать диверсию.
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- В то же время в Офисе Президента Украины считают , что за утечкой газа стоит россия. В частности, государство-агрессор совершило террористический акт, цель которого – дестабилизация экономической ситуации в Евросоюзе. Кремль хочет вызвать панику перед зимой.
- В США заявили, что могут помочь Евросоюз после того, как случились утечки газа на газопроводах "Северный поток" 1 и 2. В то же время своих вариантов причины случившегося в Вашингтоне пока не называют.