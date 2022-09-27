По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Германия имеет 90% закачанного газа, поэтому отопительный сезон должен пройти легко. Те же цифры называют и другие европейские страны, которые зависят от поставки российского газа.

Я думаю, что Германия в лице действующего канцлера (Олафа Шольца – 24 канал), будет "дуть на воду", но ничего не будет делать для того, чтобы создать впечатление, что она находится в одной лодке с россией,

– считает Огрызко.

Дело в том, как он объяснил, тот негатив, который на себе "тянула" Ангела Меркель и ее коалиция, сейчас политически убийственен для любого нынешнего лидера немецкого правительства.

"Шольц частично тоже ответственен за то, что Меркель реализовывала план путина по превращению Германии в страну, зависимую от российского газа, но не бесплатно. Но сейчас ни один европейский политик не будет играть в эту игру", – добавил Огрызко.

По его мнению, ситуация с "Северными потоками" - это " политическое оружие и расчет поставить Германию, а затем и Европу, на колени". Однако кроме дополнительной злобы и очередных заявлений о том, что Россия является абсолютно ненадежным партнером, страна-агрессорка не получит ничего.

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