Взрывы зафиксировали десятки станций

Шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила 2 взрыва на местах утечек газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

К теме Оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода

Один из взрывов имел магнитуду 2,3. Он был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

Отлично видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв,

– заявил директор Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд.

Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 26 сентября, второй – в 19:04 того же дня. Предупреждения об утечке газа поступили от морской администрации в 13:52 и 20:41 26 сентября. Согласно координатам, взрывы были в том же районе, что и утечки газа.

Сейсмологи передали информацию о взрывах вооруженным силам Швеции.

Что этому предшествовало

27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 нитей газопровода. Это произошло в Балтийском море. В целях безопасности морского и воздушного движения создали зоны отчуждения. Спикер российского президента владимира путина дмитрий песков уже назвал это "диверсией" . Мол, это "беспрецедентная ситуация, которую следует срочно рассмотреть".

В то же время в Офисе Президента считают, что утечка на газопроводах – спланированный террористический акт россии. Кремль хочет вызвать панику в Европе перед зимой.

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