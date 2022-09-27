Утечка произошла на одной из нитей магистрали "Северный поток-2", а также из обеих нитей "Северного потока-1". В результате были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.
В кремле уже назвали вероятной диверсией поломку "Северного потока"
Какие последствия утечки на "Северных потоках"
Власти Дании и Швеции зафиксировали три повреждения газопроводов "Северный поток-2" и "Северный поток-1", проложенных по дну Балтийского моря из россии в Германию.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что ширина пятна составляет около 200 метров.
Последствия утечки на "Северных потоках": смотрите видео
Что известно об утечке на "Северных потоках"
- 27 сентября компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что одновременно перестали функционировать три нити газопровода.
- Дмитрий Песков назвал это очень тревожными новостями. Он заявил, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы.
- Кстати, в ночь на 26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.
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