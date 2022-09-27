Утечка произошла на одной из нитей магистрали "Северный поток-2", а также из обеих нитей "Северного потока-1". В результате были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

В кремле уже назвали вероятной диверсией поломку "Северного потока"

Какие последствия утечки на "Северных потоках"

Власти Дании и Швеции зафиксировали три повреждения газопроводов "Северный поток-2" и "Северный поток-1", проложенных по дну Балтийского моря из россии в Германию.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что ширина пятна составляет около 200 метров.

Последствия утечки на "Северных потоках": смотрите видео

Что известно об утечке на "Северных потоках"

Достойно внимания – В Германии призвали запустить "Северный поток-2": смотрите видео