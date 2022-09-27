Витік стався на одній із ниток магістралі "Північний потік-2", а також з обох ниток "Північного потоку-1". Внаслідок цього були створені зони відчуження задля безпеки морського та повітряного руху.
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Які наслідки витоку на "Північних потоках"
Влади Данії та Швеції зафіксували три пошкодження газопроводів "Північний потік-2" і "Північний потік-1", прокладених дном Балтійського моря з росії до Німеччини.
На опублікованих кадрах можна побачити, що ширина плями становить близько 200 метрів.
Наслідки витоку на "Північних потоках": дивіться відео
Що відомо про витік на "Північних потоках"
- 27 вересня компанія Nord Stream, що є оператором "Північного потоку", заявила, що одночасно перестали функціонувати три нитки газопроводу.
- Дмитро пєсков назвав це дуже тривожними новинами. Він заявив, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи.
- До речі, у ніч на 26 вересня в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.
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