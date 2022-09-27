Витік стався на одній із ниток магістралі "Північний потік-2", а також з обох ниток "Північного потоку-1". Внаслідок цього були створені зони відчуження задля безпеки морського та повітряного руху.

Важливо У кремлі вже назвали ймовірною диверсією поломку "Північного потоку"

Які наслідки витоку на "Північних потоках"

Влади Данії та Швеції зафіксували три пошкодження газопроводів "Північний потік-2" і "Північний потік-1", прокладених дном Балтійського моря з росії до Німеччини.

На опублікованих кадрах можна побачити, що ширина плями становить близько 200 метрів.

Наслідки витоку на "Північних потоках": дивіться відео

Що відомо про витік на "Північних потоках"

Варте уваги – У Німеччині закликали запустити "Північний потік-2": дивіться відео