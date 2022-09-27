Вибухи зафіксували десятки станцій

Шведська національна сейсмічна мережа виявила 2 вибухи на місцях витоків газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

До теми Оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування відразу 3 ниток газопроводу

Один із вибухів мав магнітуду 2,3. Його зареєстрували на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух,

– заявив директор шведської національної сейсмічної мережі Бйорн Лунд.

Перший вибух зафіксували о 02:03 26 вересня, другий – о 19:04 того ж дня. Попередження про витік газу надійшли від морської адміністрації о 13:52 і 20:41 26 вересня. Згідно з координатами, вибухи були у тому ж районі, що й витоки газу.

Сейсмологи передали інформацію про вибухи збройним силам Швеції.

Що цьому передувало

27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 ниток газопроводу. Це трапилося у Балтійському морі. Задля безпеки морського та повітряного руху створили зони відчуження. Речник російського президента владіміра путіна дмітрій пєсков вже назвав це "диверсією". Мовляв, це "безпрецедентна ситуація, яку потрібно терміново розглянути".

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Водночас в Офісі Президента вважають, що витік на газогонах – спланований терористичний акт росії. Кремль хоче викликати паніку у Європі перед зимою. Завдання держави-агресорки, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, полягає у дестабілізації економічної ситуації в ЄС.

Тому найкращі дії у відповідь – інвестиція у безпеку. Зокрема, мовиться про надання німецьких танків для Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Оператор "Північного потоку" заявив, що неможливо оцінити терміни, які знадобляться на ремонт труб.

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