Такую информацию издание обнародовало со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме, решившего остаться анонимным.

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Я не собираюсь спекулировать по поводу причины, и я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям,

– заявил чиновник.

Он добавил, что эта ситуация подчеркивает важность совместных усилий для получения альтернативной поставки газа в Европу и обретения полной энергетической независимости.

Что известно об утечке газа на "Северных потоках"

27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов в Балтийском море. Перед тем в трубе резко упало давление. Когда смогут восстановить газопроводы – неизвестно.

Спикер президента россии владимира путина дмитрий песков сразу же заявил о причастности "диверсионных групп". Якобы ситуация "беспрецедентная". Впоследствии шведская национальная сейсмическая сеть сообщила, что в местах утечек произошли взрывы. Этот инцидент начали расследовать как диверсию.

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В то же время в Офисе Президента Украины считают, что за утечкой газа стоит россия. В частности, государство-агрессор совершило террористический акт, цель которого – дестабилизация экономической ситуации в Евросоюзе. Кремль хочет вызвать панику перед зимой.

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