Таку інформацію видання оприлюднило з посиланням на високопоставленого чиновника у Білому домі, який вирішив залишитися анонімним.
До теми У Швеції заявили про сильні вибухи на місцях витоків на "Північних потоках"
Я не збираюся спекулювати щодо причини, і я знаю, що наші європейські партнери проводять розслідування. Ми готові надати підтримку їхнім зусиллям,
– заявив чиновник.
Він додав, що ця ситуація підкреслює важливість спільних зусиль для отримання альтернативного постачання газу у Європу та здобуття повної енергетичної незалежності.
Що відомо при витік газу на "Північних потоках"
27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів у Балтійському морі. Перед тим у трубі різко впав тиск. Коли зможуть відновити газогони – невідомо.
Речник президента росії владіміра путіна дмітрій пєсков одразу ж заявив про причетність "диверсійних груп". Мовляв, ситуація "безпрецедентна". Згодом шведська національна сейсмічна мережа повідомила, що у місцях витоків трапилися вибухи. Цей інцидент почали розслідувати як диверсію.
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Водночас в Офісі Президента України вважають, що за витоком газу стоїть росія. Зокрема, держава-агресорка скоїла терористичний акт, мета якого – дестабілізація економічної ситуації у Євросоюзі. Кремль хоче викликати паніку перед зимою.
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