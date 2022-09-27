Будівництво таких проєктів враховує вплив природних явищ, тому найбільш вірогідним став зовнішній вплив. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Причини інциденту

Експерт зазначив, що райони Балтійського моря, де відбулися виток, не є сейсмічно активними з точки зору небезпеки землетрусів.

Там практично не буває таких явищ. На сьогодні стратегічні споруди та об'єкти будуються так, щоб у зонах сейсмічної небезпеки враховувати можливі природні явища, щоб це не перешкоджало нормальній роботі об'єктів. Це враховується при будівництві енергетичних та інфраструктурних споруд,

– пояснив фахівець.

На його думку, найімовірніше, причиною цієї ситуації міг стати вибух або якийсь інший зовнішній фактор.

"Зрозуміло, що мова має йти про вибух. Хто за цим стоїть і хто це міг зробити – вже пишуть окремі ЗМІ, що це бойові водолази, які могли закласти вибухівку у такій кількості, що це дало можливість розірвати труби. Можливо, це так і відбувалося, але все стане зрозуміло згодом", – додав оглядач.

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Енергетичний контекст

Мусієнко підкреслив, що у цьому інциденті слід звернути увагу на ті події, які відбуваються загалом у Європі.

Паралельно з цією подією в Польщі відбувся запуск газопроводу "Балтійський потік", який постачає газ із Норвегії (через Данію) до Польщі. Через те ж саме Балтійське море, тільки трохи східніше. Також те, що відбувається з детонаціями "Північних потоків" означає, що Європа позбавлятиметься повністю від російського газу, в силу різних причин,

– переконаний аналітик.

За його словами, європейці зможуть прожити без російського газу, і відмова від нього у Європі у будь-якому випадку повинна була статися.

"Газпром" має відчути, що нехай у них труба і газ, але він не потрібен там. Щоб у росії було розуміння, що не буде прибутків на фінансування війни, на продовження утримання злочинного й корумпованого російського режиму тощо", – зауважив експерт.

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Нема газу – немає грошей на війну

Мусієнко розповів, що в Україні було багато нісенітниць щодо того, що зупинка транзиту російського газу через Україну буцімто буде підставою для російської агресії.

"Насправді, стримає росію відсутність валютних платежів від продажу її газу до європейських країн. Неминуче й те, що транзит російського газу не здійснюватиметься також через ГТС України з часом. Фактично, росія зараз "відрізається" від західних ринків, що для нас добре", – пояснив фахівець.

Мусієнко також не виключає, що за цим "саботажем" може стояти сама росія, тому що у їхньому стилі робити все "на зло", й навіть "на зло" собі.

Зараз вони спалюють величезні обсяги газу, тільки б його не постачати по меншій ціні. Також вони шантажують Європу енергетичною тематикою. Водночас на тлі зими, росія намагається включати цей шантаж. У провідних європейських медіа немає великої паніки чи переполоху через це. За що точно переживають – так це екологічні наслідки,

– розповів оглядач.

На його думку, це єдине, що на сьогодні надзвичайно турбує європейців у ситуації з "Північними потоками".

"Питання газу – десь на задвірках. А це індикатор того, що тема російського газу і його шантажу починає відходити на другий план", – резюмував він.

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Транзит через Україну

Експерт зазначив, що Україні вигідно, щоб росія не отримувала жодних платежів за енергоресурси.

"Ми маємо десь прийти до розуміння, що попит на російський газ падатиме, й значення української ГТС зменшуватиметься. В принципі, особливої значущості вона не матиме. Нам давно потрібно розробляти плани на те, що наша українська ГТС заповнюватиметься з інших постачань", – вказав фахівець.

За його словами, росія зараз намагатиметься переорієнтувати постачання енергоресурсів і, ймовірно, робитиме ставку на "Турецький потік".

Ми вимагаємо ембарго російської нафти та російського газу. Якщо це ембарго, то це значить заборона на постачання й воно не відбувається. Відповідно, платежів від них немає. Те, що ми отримуємо від транзиту, ми можемо компенсувати з інших надходжень,

– сказав оглядач.

Фахівець констатував, що це питання національної безпеки, й воно рано чи пізно постане перед українською владою.

"На шальках терезів буде вибір: ми за ембарго та остаточне припинення постачання російського газу до Європи, чи ми за ембарго по інших газопроводах, крім української ГТС? Інше питання – чи влаштує це наших партнерів", – зауважив експерт.

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