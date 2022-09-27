Строительство таких проектов учитывает влияние природных явлений, поэтому наиболее вероятным стало внешнее воздействие . Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Причины инцидента

Эксперт отметил, что районы Балтийского моря, где произошли утечки, не являются сейсмически активными с точки зрения опасности землетрясений.

Там практически не бывает подобных явлений. Сегодня стратегические сооружения и объекты строятся так, чтобы в зонах сейсмической опасности учитывать возможные природные явления, чтобы это не препятствовало нормальной работе объектов. Это учитывается при строительстве энергетических и инфраструктурных сооружений,

– объяснил специалист.

По его мнению, вероятнее всего, причиной этой ситуации мог стать взрыв или какой-либо другой внешний фактор .

"Понятно, что речь должна идти о взрыве . Кто за этим стоит и кто это мог сделать - уже пишут отдельные СМИ, что это боевые водолазы, которые могли заложить взрывчатку в таком количестве, что дало возможность разорвать трубы. Возможно, это так и происходило, но все станет ясно впоследствии", – добавил обозреватель.

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Энергетический контекст

Мусиенко подчеркнул, что в этом инциденте следует обратить внимание на события, происходящие в целом в Европе .

Параллельно с этим событием в Польше состоялся запуск газопровода "Балтийский поток" , поставляющий газ из Норвегии (через Данию) в Польшу. Из-за того же Балтийского моря, только немного восточнее. Также происходящее с детонациями "Северных потоков" означает, что Европа будет избавляться полностью от российского газа, в силу разных причин,

– убежден аналитик.

По его словам, европейцы смогут прожить без российского газа, и отказ от него в Европе в любом случае должен был произойти .

"Газпром" должен почувствовать, что пусть у них труба и газ, но он там не нужен. Чтобы у России было понимание, что не будет доходов на финансирование войны, на продолжение содержания преступного и коррумпированного российского режима и т.д.", - отметил эксперт.

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Нет газа – нет денег на войну

Мусиенко рассказал, что в Украине было много ерунды относительно того, что остановка транзита российского газа через Украину якобы будет основанием для российской агрессии .

"На самом деле, сдержит россия отсутствие валютных платежей от продажи ее газа в европейские страны. Неизбежно и то, что транзит российского газа не будет осуществляться также через ГТС Украины со временем. Фактически, россия сейчас "отрезается" от западных рынков, что для нас хорошо", – объяснил специалист.

Мусиенко также не исключает, что за этим "саботажем" может стоять сама россия , потому что в их стиле делать все "назло", и даже "на зло" себе.

Сейчас они сжигают огромные объемы газа, только бы его не снабжать по меньшей цене. Также они шантажируют Европу по энергетической тематике. В то же время на фоне зимы россия пытается включать этот шантаж. У ведущих европейских медиа нет большой паники или переполоха из-за этого. За что точно переживают – так это экологические последствия .

– рассказал обозреватель.

По его мнению, это единственное, что на сегодняшний день чрезвычайно беспокоит европейцев в ситуации с "Северными потоками".

"Вопрос газа – где-то на задворках. А это индикатор того, что тема российского газа и его шантажа начинает отходить на второй план", – резюмировал он.

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Транзит через Украину

Эксперт отметил, что Украине выгодно , чтобы Россия не получала никаких платежей за энергоресурсы.

"Мы должны где-то прийти к пониманию, что спрос на российский газ будет падать , и значение украинской ГТС будет уменьшаться. В принципе, особой значимости она не будет иметь. Нам давно нужно разрабатывать планы на то, что наша украинская ГТС будет заполняться с других поставок", - указал специалист.

По его словам, Россия сейчас будет пытаться переориентировать поставки энергоресурсов и, вероятно, будет делать ставку на "Турецкий поток" .

Мы требуем эмбарго российской нефти и российского газа. Если это эмбарго, значит запрет на поставку и оно не происходит. Соответственно, платежей от них нет. То, что мы получаем от транзита, мы можем компенсировать из других поступлений,

– сказал обозреватель.

Специалист констатировал, что это вопрос национальной безопасности, и он рано или поздно предстанет перед украинскими властями.

"На чаше весов будет выбор : мы за эмбарго и окончательное прекращение поставок российского газа в Европу, или мы за эмбарго по другим газопроводам, кроме украинской ГТС? Другой вопрос - устроит ли это наших партнеров", - отметил эксперт.

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